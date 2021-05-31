СМИ назвали 3 темы, которые могут вынести на референдум в Украине

На Всеукраинский референдум могут вынести 3 вопроса. Одной из тем будет вступление нашего государства в Североатлантический Альянс.

По информации издания, для того, что референдум признали состоявшимся, отдать свой голос во время него должны 50% + 1 избирателей страны.

Читайте также Вопрос Донбасса – самый главный для государственного референдума, – Зеленский

3 вопроса референдума

На Всеукраинском референдуме могут поднять 3 вопроса, а именно:

Донбасса;

вступления в НАТО,

количества народных депутатов.

Внутренняя социология показывает, что пока собрать более 50% явки может только референдум о Североатлантическом Альянсе.

В то же время источник в команде президента добавил, что для референдума нужен повод, потому что "люди не поймут спонтанность опроса".



Что предлагает закон о референдуме / Инфографика 24 канала