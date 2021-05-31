СМИ назвали 3 темы, которые могут вынести на референдум в Украине

На Всеукраинский референдум могут вынести 3 вопроса. Одной из тем будет вступление нашего государства в Североатлантический Альянс.
По информации издания, для того, что референдум признали состоявшимся, отдать свой голос во время него должны 50% + 1 избирателей страны.
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3 вопроса референдума
На Всеукраинском референдуме могут поднять 3 вопроса, а именно:
- Донбасса;
- вступления в НАТО,
- количества народных депутатов.
Внутренняя социология показывает, что пока собрать более 50% явки может только референдум о Североатлантическом Альянсе.
В то же время источник в команде президента добавил, что для референдума нужен повод, потому что "люди не поймут спонтанность опроса".Обратите внимание! Верховная Рада 26 января 2021 года приняла закон о Всеукраинском референдуме. Владимир Зеленский 8 апреля ввел документ в действие.