За інформацією видання, для того, що референдум визнали таким, що відбувся, віддати свій голос під час нього повинні 50%+1 виборців країни.

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3 питання референдуму

На Всеукраїнському референдумі можуть підняти 3 питання, а саме:

Донбасу;

вступу до НАТО;

кількості народних депутатів.

Внутрішня соціологія показує, що поки зібрати понад 50% явки може тільки референдум про Північноатлантичний Альянс.

Водночас співрозмовник у команді президента додав, що для референдуму потрібен привід, бо "люди не зрозуміють спонтанність опитування".

Зверніть увагу! Верховна Рада 26 січня 2021 року ухвалила закон про Всеукраїнський референдум. Володимир Зеленський 8 квітня ввів документ у дію.

Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу