СМИ назвали кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
4 февраля 2022 , 16:02Читати новину українською
Источник:DPA
Йенс Столтенберг вскоре покинет пост генсека НАТО. Его полномочия истекают в октябре 2022 года.
На должность генерального секретаря Североатлантического альянса претендуют сразу пять человек. Соответствующую информацию обнародовало Немецкое агентство DPA в своем твиттере.
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Журналисты отмечают, что все они были представлены потенциальными кандидатами. Речь идет о:
- бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй;
- глава правительства Нидерландов Марк Рютте;
- эстонский премьер Кая Каллас;
- бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини;
- президент Румынии Клаус Иоганнис.
Столтенберг просил остаться
- В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе ранее сообщалось, что просили Йенса Столтенберга остаться в должности генсека НАТО на более длительный срок.
- Глава норвежской исследовательской группы NUPI по вопросам безопасности и обороны Карстен Фриис объяснил, что согласовать вопрос о новом генсекретаре для 30 стран-членов проблематично.
- Политика остаться в должности просил ряд ведущих государств, среди которых США и Германия.
Текст публикации DPA:
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Иоганнис – все были названы возможными кандидатами на должность в НАТО.