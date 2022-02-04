СМИ назвали кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга

Йенс Столтенберг вскоре покинет пост генсека НАТО. Его полномочия истекают в октябре 2022 года.

На должность генерального секретаря Североатлантического альянса претендуют сразу пять человек. Соответствующую информацию обнародовало Немецкое агентство DPA в своем твиттере.

Столтенберг больше не будет генсеком НАТО: известна его новая должность

Журналисты отмечают, что все они были представлены потенциальными кандидатами. Речь идет о:

бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй;

глава правительства Нидерландов Марк Рютте;

эстонский премьер Кая Каллас;

бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини;

президент Румынии Клаус Иоганнис.

Столтенберг просил остаться

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе ранее сообщалось, что просили Йенса Столтенберга остаться в должности генсека НАТО на более длительный срок.

Глава норвежской исследовательской группы NUPI по вопросам безопасности и обороны Карстен Фриис объяснил, что согласовать вопрос о новом генсекретаре для 30 стран-членов проблематично.

Политика остаться в должности просил ряд ведущих государств, среди которых США и Германия.

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря Североатлантического союза с 1 октября 2014 года. Его полномочия истекают 1 октября 2022 года.

Текст публикации DPA:

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Иоганнис – все были названы возможными кандидатами на должность в НАТО.