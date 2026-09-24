Однако на самом деле эти данные не соответствуют действительности. Источники 24 Канала получили комментарий от ОП по этому поводу.

Будет ли трехсторонняя встреча с россиянами в США?

В Офисе президента опровергли предположение о переговорах сторон на территории США.

Как сообщают источники 24 Канала, советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что "украинская делегация на пути в Украину, у ZN.UA нет источников в делегации".

Следует уточнить, что именно у ZN.UA появился материал о том, что сторонам вроде бы удалось договориться о проведении сегодня трехсторонней встречи.

Отмечалось, что в ней могут принять участие руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф, а также направившийся накануне спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Какие варианты перемирия рассматриваются в переговорах?

Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с партнерами три возможных формата частичного перемирия – энергетический, зерновой и морской. Киев готов воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре и расширить договоренности по безопасности судоходства, в частности, по экспорту зерна, металла и энергоресурсов.

По словам президента, эти вопросы он уже обсудил с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии, заинтересованными в стабильной ситуации на морских путях. К заключению энергетического перемирия Россию и Украину также призвали Эммануэль Макрон и Марко Рубио.