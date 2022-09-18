Дело "Укрнафты": СМИ пишут об обысках у Коломойского

Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского. У него изъяли документы и гаджет.

Обыск провели по делу "Укрнафты". Речь идет о завладении имуществом и средствами компании на сумму в размере почти 13 миллиардов долларов.

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Свидетели рассказали, что Коломойского посетили в 05:00. Обыск прошел по месту жительства Коломойского на курорте Буковель. Детали пока не раскрывают. Однако известно, что у Коломойского изъяли документы и гаджет.

Компания Коломойского не будет иметь права на использование Днепропетровского аэропорта

Борис Филатов сообщил, что обратился в суд, чтобы отменить для Коломойского право пользоваться аэродромом. До полномасштабного вторжения олигарх фактически монополизировал воздушное пространство.

Официально подтверждаю, что Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо – НАБУ,

– заявил Филатов.

Он добавил, что жителей Днепра откровенно грабили более 10 лет. Филатов подчеркнул, что аэропорт Днепра полностью разрушили российские оккупанты. Однако его отстроят. Люди смогут свободно летать в Европу – лоукостерами и без Коломойского.

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