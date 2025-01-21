"Гигаватт Зеленского", железная дорога, аэропорты и дороги: СМИ назвали главные вызовы для Кулебы

В 2025 году перед Министерством развития громад и территорий и его руководителем Алексеем Кулебой появятся по меньшей мере шесть важных вызовов, на которые придется адекватно реагировать.

Об этом отмечают "Украинские новости", которые подвели итоги первых 100 дней Кулебы в должности. Среди этих вызовов журналисты называют проблемы по созданию новых мощностей распределенной генерации (так называемый "Гигаватт Зеленского"), привлечения средств международных партнеров для восстановления и усиления финансовых возможностей общин.

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СМИ подвели итоги первых 100 дней Кулебы в должности

Издание обращает внимание на то, что Минразвития недостаточно уделяет внимания проблемам инфраструктуры – отсутствия авиасообщения, разрушению автомобильных дорог, которое может только усилиться из-за кризиса на "Укрзализныце"

Например, предложенное увеличение тарифов на грузовые перевозки УЗ на 37% может в короткой перспективе увеличить доход государственной транспортной компании, но стратегически – это путь к снижению или прекращению экспорта, поскольку украинская экспортная продукция потеряет свою конкурентоспособность на мировых рынках.

"Сейчас "Укрзализныця" находится в точке, когда очередное повышение тарифа приведет к обвалу экономики. Нужно непростое решение по убыточным пассажирским перевозкам – государство должно хоть частично взять на себя их финансирование, а не продолжать перекладывать это бремя (в 2025 году их объем прогнозируется на уровне 25 млрд грн) на бизнес через тариф на грузовые перевозки. Дальше этот поезд может не поехать", – отмечает издание.

Журналисты уточняют, что именно от решения Алексея Кулебы зависит судьба ряда стратегических секторов украинской промышленности. Он должен сбалансировать как необходимость сохранения возможностей Укрзализныци, так и главных экспортеров (аграрный и горно-металлургический секторы).

Напомним, руководство "Укрзализныци" прогнозировало, что увеличенные на 37% тарифы на грузовые тарифы будут введены с 1 февраля. В Минразвития, которое должно согласовать новые тарифы, заявили, что намерены провести общественные слушания и консультации с бизнесом по грузовым тарифам Укрзализныци. До этого проект приказа по изменению тарифов на железнодорожные перевозки грузов, будет обнародован для общественного обсуждения на официальном веб-сайте Минразвития.