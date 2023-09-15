СМИ показали, как Шуфричу одели наручники: адвокаты планируют подать апелляцию
15 сентября Нестору Шуфричу избрали меру пресечения. Он будет содержаться под стражей без права вносить залог. Защитники нардепа уже заявили, что подадут апелляцию.
В Печерском районном суде города Киева 15 сентября определились с мерой пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он будет содержаться под стражей в течение двух месяцев без права на внесение залога.
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На Шуфрича надели наручники
Журналисты попросили Нестора Шуфрича прокомментировать решение суда. Ему удалось сказать буквально несколько слов.
Смотрите, власти это нужно,
– сказал Шуфрич.
Его комментарий перебили, ведь на народного депутата одевали наручники. После этого его сотрудники СБУ вывели из зала суда.
Как на Шуфрича одевали наручники: смотрите видео
Как отметили в "Суспильном", адвокаты народного депутата будут подавать апелляцию, чтобы обжаловать избранную меру пресечения.
Что известно о подозрении и мере пресечения
- Итак, Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток – до 13 ноября 2023 года. Кроме того, у него нет возможности внести залог.
- Объявили народному избраннику подозрение в государственной измене. Согласно этому обвинению, он может находиться за решеткой до 15 лет.
- Согласно данным следствия, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи Владимира Сивковича. Последний – бывший секретарь СНБО, подозреваемый в работе на спецслужбы России. Также его считают виновным в управлении украинской частью группировки, чья задача – шпионить в пользу Кремля.
- Сам Сивкович в 2014 году скрылся в Москве. Данные следствия говорят о том, что в России он занялся созданием "кротофермы". Последняя вела подрывную деятельность против нашего государства.
- Кроме того, правоохранители отмечают, что Сивкович был куратором Олега Кулинича – бывшего начальника Управления СБУ в Крыму. Последнего тоже подозревают в государственной измене.
- В СБУ обозначили основные задачи Нестора Шуфрича. Среди них – ведение взрывной деятельности в информационной сфере. Известно о проведении 45 обысков по местам жительства как самого народного депутата, так и его близкого окружения.
- Обратим внимание на находки в его доме. Среди них – советские документы, кители, военные знаки отличия. В частности, медаль "Ветеран Вооруженных Сил России". А еще обнаружили документ со схемой автономии Донецкой и Луганской областей.