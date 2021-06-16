Отвечала, что любит его, – СМИ раскрыли детали жизни Срабьянц, которая погибла в Турции

Знакомые Анжелики Срабьянц, которая погибла в Стамбуле, убеждены, что девушка не могла по собственной воле прыгнуть с балкона. Она была самодостаточной и имела много увлечений.
Как Срабьянц жила до Турции
В течение 2012–2016 годов девушка преподавала в колледже Сумского аграрного университета. Впоследствии перешла на работу в Сумской аграрный институт. Там она преподавала на английском языке, которым владела в совершенстве.
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Турецкие СМИ сообщали, что украинка работала моделью. В то же время в Украине это утверждение частично опровергли. Ее портфолио можно найти на сайтах мировых модельных агентств. В то же время львиную долю своего времени девушка уделяла образовательной работе.
Кроме того, Срабьянц помогала своему парню – Бураку Эрджану – тренировать собак.
Также девушка увлекалась фотографией. Она часто предлагала свои услуги по портретной, репортажной и свадебной съемке. Кроме того, Срабьянц охотно проводила детские фотосессии.
Подруга погибшей не верит в то, что девушка могла совершить самоубийство. Срабьянц сама зарабатывала себе на жизнь и никогда не бегала за мужчинами ради материальной выгоды. Кроме того, подруга погибшей рассказала, что Срабьянц никогда не употребляла наркотики.
Погибшая любила Эрджана
- С турком Бураком Эрджаном девушка познакомилась в 2020 году. Срабьянц признавалась подругам, что очень счастлива. Она была очарована своим возлюбленным и постоянно хвалила его.
- Однако впоследствии Эрджан начал проявлять чрезмерную ревность. Его раздражало, что на красивую девушку обращают внимание другие мужчины.
- Знакомый Срабьянц рассказывал, что турок издевался над погибшей. Девушка все понимала, определяла, что отношения пора заканчивать, однако в конце концов все равно оставалась с Эрджаном, потому что любила его.
Гибель Анжелики Срабьянц: главное
- Девушка погибла 10 июня в Стамбуле.
- Она выпала с балкона квартиры, где жила вместе с Эрджаном.
- Сперва мужчина рассказывал, что девушка сама прыгнула. А он якобы пытался ее спасти, однако не сумел. Кроме того, Эрджан заявил, что она Срабьянц уже пыталась причинить себе вред.
- В то же время полиция нашла в квартире видео, на котором якобы видно, как девушка стояла на балконе и держалась за перила. Анжелика кричала: "Бурак, Бурак, пожалуйста". А за кадром был слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда". Вскоре девушка сорвалась и с криком упала вниз.
- Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве.