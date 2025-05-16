СМИ рассказали, когда начнется встреча Украины и России в Стамбуле

16 мая должны начаться переговоры между украинской и российской делегациями. Они будут проходить в трехстороннем формате при посредничестве США и Турции.

15 мая глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что будет ждать представителей Украины с 10 утра по местному времени, передает 24 Канал.

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Когда стартуют переговоры

Как сообщает Anadolu Agency, переговоры в Стамбуле с участием делегации Украины, США и Турции начнутся в 10:45 (по Москве, Стамбулу и Киеву).

В 12:30 состоится встреча делегаций России, Украины и Турции.

Оба этапа переговоров состоятся в Долмабахче.

Напомним, что делегацию от Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также в переговорах примут участие представители МИД, ГУР, СБУ, СВР и Генштаба.

К слову, госсекретарь США Марк Рубио, которого самого не будет на переговорах, заявил, что у Вашингтона нет высоких ожиданий от стамбульских встреч, и считает, что прорыв возможен только при участии Трампа и Путина. Также он выразил надежду, что России и Украине удастся договориться о прекращении огня.