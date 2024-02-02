Медиа страны-агрессорки попытались выдать фейковый скриншот за настоящий. С помощью него вражеские СМИ пытались объяснить слухи об "увольнении" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и "конфликтах" с Владимиром Зеленским.

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Откуда появился скриншот

Фейковая расшифровка переговоров Залужного появилась в обед 2 февраля в российских пародийных телеграм-каналах, которые не являются новостными ресурсами или источниками инсайдерской информации. Там публикуется только сатира, пародии, шутки из интернета и тому подобное.

Впоследствии в эту же пятницу официальные СМИ России, которые претендуют на статус новостных медиа, перепечатали эту расшифровку. Более того, они попытались вполне серьезно разобрать скриншот и на его основе сделать выводы относительно сообщений о якобы отставке Валерия Залужного.

Что показано на скриншоте

На фейковом скриншоте продемонстрирована расшифровка якобы телефонных переговоров Валерия Залужного с советником главы ОП Михаилом Подоляком и командующим Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским.

В фейковом документе отмечается, что Главнокомандующий ВСУ якобы общался на русском языке по телефону. В приведенных вымышленных цитатах он будто бы нецензурно критикует Владимира Зеленского и дает ему различные оскорбительные прозвища.

Осторожно, на кадрах присутствует ненормативная лексика!



Скриншот фейкового документа / Фото из соцсетей

Как отреагировали в Украине

Фейковый скриншот быстро распространился и в украинском сегменте интернета. Немало украинских телеграм-каналов сразу написали, что это российская ИПСО.

Пользователи отреагировали на вымышленную расшифровку с юмором. На ее основе украинцы сделали немало мемов.

Россияне часто распространяют фейки