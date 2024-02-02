Медіа країни-агресорки спробували видати фейковий скриншот за справжній. За допомогою нього ворожі ЗМІ намагалися пояснити чутки про "звільнення" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та "конфлікти" з Володимиром Зеленським.

Читайте також Залужному знайшли заміну: у мережі поширили фейкове звернення Зеленського

Звідки з'явився скриншот

Фейкова розшифровка переговорів Залужного з'явилася по обіді 2 лютого в російських пародійних телеграм-каналах, які не є новинними ресурсами чи джерелами інсайдерської інформації. Там публікується лише сатира, пародії, жарти з інтернету тощо.

Згодом цієї ж п'ятниці офіційні ЗМІ Росії, які претендують на статус новинних медіа, передрукували цю розшифровку. Ба більше, вони спробували цілком серйозно розібрати скриншот та на його основі зробити висновки щодо повідомлень про нібито відставку Валерія Залужного.

Що показано на скриншоті

На фейковому скриншоті продемонстрована розшифровка нібито телефонних переговорів Валерія Залужного з радником глави ОП Михайлом Подоляком та командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.

У фейковому документі зауважується, що Головнокомандувач ЗСУ нібито спілкувався російською телефоном. У наведених вигаданих цитатах він буцімто нецензурно критикує Володимира Зеленського та дає йому різні образливі прізвиська.

Обережно, на кадрах присутня ненормативна лексика!



Скриншот фейкового документа / Фото з соцмереж

Як відреагували в Україні

Фейковий скриншот швидко розповсюдився й в українському сегменті інтернету. Чимало українських телеграм-каналів одразу написали, що це російська ІПСО.

Користувачі відреагували на вигадану розшифровку з гумором. На її основі українці зробили чимало мемів.

Росіяни часто поширюють фейки