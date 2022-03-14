СМИ сообщают, что активист захватил виллу дочери Путина во Франции

Во французском городе Биарриц местный активист Пьер Афнер попал на виллу якобы дочери Путина. Дом называется "Альта Мира".

Латышское издание The Insider, которое занимается расследованиями, сообщило, что активист сменил там замки. Он был с украинским флагом.

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Путинская вилла для украинских беженцев

Более того, Афнер заявил, что вилла готова принять жертв путинского режима, и в первую очередь – украинских беженцев.

Как отмечает издание, вилла дочери Путина Екатерины Тихоновой имеет 8 спальных мест и 3 ванных комнаты.

На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey кроме журнала "ВВП. Стратегия развития" нашли также документы относительно "кошелька Путина" Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова, мужа Тихоновой.

Вилла дочери Путина во Франции: смотрите видео

Что еще нашли на вилле

Также обнаружили копию паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли пригодиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и других операций.

Нашли и доверенность за 2009 год, выписанную "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

Недвижимость Путина

Вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 году она была передана Шамалову. Об этом свидетельствуют данные реестра недвижимости Франции.

Информацию о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на Атлантическом берегу, публиковал политик Александр Беляев еще в 1996 году. Речь шла о деньгах, которые были похищены из мэрии Санкт-Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведены через австрийские счета. Путин все возражал и даже говорил, что не знает, где расположено Атлантическое побережье.

При этом вилла Шамалова – не единственный дворец Путина в Биаррике. Радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate, также в Биаррике.

Есть там и третья вилла, связанная с Путиным, это дом его бывшей жены, который теперь принадлежит ее новому мужу – Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.

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