СМИ сообщили об утечке хлора на "Карпатнефтехиме": мэр заявил, что это фейк
14 марта 2022 , 03:32Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Найды
Ночью 14 марта медиа сообщили якобы об утечке хлора на "Карпатнефтехиме", который расположен в Калуше Ивано-Франковской области. Власти заверили – это неправда.
Информацию опроверг мэр Калуша Андрей Найда. Он заверил, что угрозы жизни жителей нет.
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Чиновник также отметил, что 14 марта в 2:20 часов на территории общины объявили воздушную тревогу. Поэтому работники смены предприятия находятся в укрытии.
Произошла ошибка
Местное издание "Галка" пояснило, произошла техническая ошибка во время трансляции на радио. Говорят, бывает и такое.
Поэтому калушанам не стоит волноваться, утечки хлора не было.