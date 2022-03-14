СМИ сообщили об утечке хлора на "Карпатнефтехиме": мэр заявил, что это фейк

Ночью 14 марта медиа сообщили якобы об утечке хлора на "Карпатнефтехиме", который расположен в Калуше Ивано-Франковской области. Власти заверили – это неправда.

Информацию опроверг мэр Калуша Андрей Найда. Он заверил, что угрозы жизни жителей нет.

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Чиновник также отметил, что 14 марта в 2:20 часов на территории общины объявили воздушную тревогу. Поэтому работники смены предприятия находятся в укрытии.

Произошла ошибка

Местное издание "Галка" пояснило, произошла техническая ошибка во время трансляции на радио. Говорят, бывает и такое.

Поэтому калушанам не стоит волноваться, утечки хлора не было.

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