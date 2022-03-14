Інформацію спростував мер Калуша Андрій Найда. Він запевнив, що загрози життю жителів немає.

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Чиновник також зауважив, що 14 березня о 2:20 год на території громади оголосили повітряну тривогу. Тому працівники зміни підприємства перебувають в укритті.

Сталась помилка

Місцеве видання "Галка" пояснило, сталася технічна помилка під час трансляції на радіо. Кажуть, буває і таке.

Тому калушанам не варто хвилюватись, витоку хлору не було.

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