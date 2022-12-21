СМИ узнали время встречи Зеленского и Байдена

21 декабря Владимир Зеленский впервые прибудет в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Американский и украинский лидеры встретятся на Южной лужайке Белого дома в 21:00 по киевскому времени.

Президенты проведут двустороннюю встречу, а в 23:30 по киевскому времени Владимир Зеленский выступит на совместном заседании Конгресса США. Во время этого законодатели обсудят крупнейшую финансовую помощь США Украине, а также объявят о значительном новом пакете помощи в области безопасности.

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Выступление Владимира Зеленского продемонстрирует поддержку США

Так, в заявлении для прессы в Байдена сообщили, что выступление Владимира Зеленского на совместной сессии Конгресса продемонстрирует "сильную двухпартийную поддержку Украины".

В частности, в издании говорится, что законодатели США планируют выделить больше денег для Украины. Так, бюджет включает более 45 миллиардов долларов для новой военной и гуманитарной помощи.

Этот визит подчеркнет непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, в том числе путем оказания экономической, гуманитарной и военной помощи,

– говорится в заявлении администрации Байдена.

Что предусматривает новый пакет помощи Украине

В 23:30 по киевскому времени запланирована совместная пресс-конференция лидеров США и Украины.

По данным западных СМИ, помощь, которую должны рассмотреть, станет крупнейшей финансовой помощью США Украине с начала полномасштабной войны. Так, крупный пакет военной помощи может достигать суммы в 1,8 миллиарда долларов. Из них около 1 миллиарда долларов будут выделены для оружия из запасов Пентагона и 800 миллионов долларов в виде финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Пакет военной помощи, в частности, будет включать: