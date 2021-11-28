СМИ заявили, что из госохраны уволили тех, кто не сбил дрон над Гутой: УГО отрицает

СМИ заявили, что из госохраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов "Украинской правды" над государственной резиденцией "Синегора" на Прикарпатье. В Управлении государственной охраны Украины эту информацию опровергли.

В ведомстве предоставили комментарий журналистам 24 канала. В частности там пообещали предоставить объяснения позже.

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СМИ сообщили, что из госохраны уволили сотрудников

Издание "Украинская правда" написало, что из Управления госохраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденции "Синегора" в карпатском селе Гута.

Речь идет о времени, когда там находились Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Журналист "УП" Михаил Ткач заявил, что "сейчас в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они считают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки".

Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили,

– заявил Ткач.

Он также добавил, что "дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС". Хотя сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

В Госохране информацию опровергли

Эта информация является ложной,

– заявил в УДО.

В Управлении государственной охраны Украины сказали 24 каналу, что в ближайшее время прокомментируют информацию в фейсбуке.

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