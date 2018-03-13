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СМИ назвали дату возвращения Савченко в Украину

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Надежда Савенко
Надежда Савенко / "Главком"

Вполне вероятно, что народный депутат Надежда Савченко вернется в Украину еще на этой неделе. Сейчас же она находится во французском Страсбурге.

Такую информацию обнародовали в окружении политика, передает "Страна".

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Так, по словам представителей Савченко, вернется она в Украину 16 марта.

Заметим, что именно в этот день завершается ее "запланированная рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Других подробностей у народной избранницы не обнародовали.

Напомним, 12 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако, по его словам, она перед этим покинула территорию страны.

Как впоследствии сообщила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, политик на самом деле находится с рабочим визитом в ПАСЕ. При этом заместитель главы фракции "Народный фронт" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук заявил, что Савченко находится на территории страны-агрессора.

Теги: Новости политики Надежда Савченко Новости Украины ПАСЕ Новости Франции
Источник: 24 Канал
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