ЗМІ назвали дату повернення Савченко в Україну

Цілком імовірно, що народний депутат Надія Савченко повернеться до України ще цього тижня. Наразі ж вона перебуває у французькому Страсбурзі.

Таку інформацію оприлюднили в оточенні політика, передає "Страна".

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Так, за словами представників Савченко, повернеться вона в Україну 16 березня.

Зауважимо, що саме цього дня завершується її "запланована робоча поїздка до Європейського парламенту у Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Інших подробиць у народної обраниці не оприлюднили.

Нагадаємо, 12 березня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Савченко викликали на допит до СБУ у зв’язку із затриманням керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, однак, за його словами, вона перед цим покинула територію країни.



Як згодом повідомила заступниця голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко, політикиня насправді перебуває з робочим візитом в ПАРЄ. При цьому заступник очільника фракції "Народний фронт" і член Комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук заявив, що Савченко перебуває на території країни-агресора.