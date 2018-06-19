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18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

СМИ заявили о прекращении совместных учений США и Южной Кореи

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Freedom Guardian
Freedom Guardian / stripes.com

Запланированы на август военные учения США и Южной Кореи Freedom Guardian вероятно не состоятся – страны приостановили подготовку к ним.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.

В Пентагоне добавили, что на этой неделе состоятся дополнительные встречи о прекращении учений.

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"Мы все еще координируем дополнительные действия. Не было принято никаких решений о следующих обучениях", – заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

В прошлом году в учениях приняли участие 17 500 американских военных и более 50 тысяч южнокорейских.

Напомним, во время встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном президент Дональд Трамп заявил, что США готовы отказаться от военных учений в Южной Корее.

Теги: Новости США Южная Корея
Источник: 24 Канал
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