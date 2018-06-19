СМИ заявили о прекращении совместных учений США и Южной Кореи

Запланированы на август военные учения США и Южной Кореи Freedom Guardian вероятно не состоятся – страны приостановили подготовку к ним.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.

В Пентагоне добавили, что на этой неделе состоятся дополнительные встречи о прекращении учений.

Читайте также: "Это успех": президент Южной Кореи озвучил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

"Мы все еще координируем дополнительные действия. Не было принято никаких решений о следующих обучениях", – заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

В прошлом году в учениях приняли участие 17 500 американских военных и более 50 тысяч южнокорейских.

Напомним, во время встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном президент Дональд Трамп заявил, что США готовы отказаться от военных учений в Южной Корее.