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ЗМІ заявили про припинення спільних навчань США та Південної Кореї

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Freedom Guardian
Freedom Guardian / stripes.com

Заплановані на серпень військові навчання США та Південної Кореї Freedom Guardian імовірно не відбудуться – країни призупинили підготовку до них.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони Південної Кореї.

У Пентагоні додали, що на цьому тижні відбудуться додаткові зустрічі щодо припинення навчань.

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"Ми все ще координуємо додаткові дії. Не було прийнято жодних рішень про наступні навчання", – заявила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

Минулоріч у навчаннях взяли участь 17,5 тисяч американських військових та понад 50 тисяч південнокорейських.

Нагадаємо, під час зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином президент Дональд Трамп заявив, що США готові відмовитись від військових навчань у Південній Кореї.

Теги: Новини США Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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