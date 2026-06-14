"Меньше денег на ракеты": Сибига отреагировал на арест российского танкера Великобританией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига положительно оценил действия Великобритании по перехвату танкера российского теневого флота. По его словам, борьба с такими судами помогает ограничить финансирование российской военной агрессии против Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины написал в социальной сети Х.

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Что написал Сибига о захвате танкера теневого флота Великобританией?

Сибига подчеркнул, что теневой флот России является одним из инструментов ведения войны, который позволяет стране-агрессору получать средства для продолжения боевых действий.

Каждое остановленное такое судно означает меньше денег для российской военной машины. Перекрытие этих доходов помогает уменьшить способность России финансировать ракетные и дронные атаки на украинские города,

– отметил министр.

Глава МИД также подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию и ликвидации всех механизмов, которые позволяют Кремлю получать финансовые ресурсы для продолжения войны против Украины.

По словам Сибиги, борьба с российским теневым флотом должна оставаться одним из приоритетов международных партнеров, ведь это напрямую влияет на способность России финансировать свою военную кампанию и осуществлять атаки против мирного населения Украины.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что утром 14 июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш танкер российского теневого флота, который пытался пройти по стратегически важному морскому участку.

Он назвал операцию очередным ударом по России и сигналом для всех, кто финансирует войну против Украины, подчеркнув, что Лондон не позволит уйти от ответственности. В Минобороны Великобритании уточнили, что судно взяли на абордаж морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Операция длилась около шести часов с привлечением авиации и кораблей ВМС. После завершения танкер Smyrtos перевели под надзор к побережью Англии для контроля рисков безопасности и экологии.