В 5 раз выше нормы: в какой части Киева наиболее загрязненный воздух

Утром украинскую столицу окутал дым и сильный запах гари. КГГА организовала пресс-брифинг о состоянии качества воздуха в столице.

В Минприроды объяснили, что причина загрязнения в Киеве – последствия пожаров в экосистемах области и соседних Черниговщины и Сумщины. Там горят торфяники, а также леса.

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Норма превышена в 5 раз

Также Александр Возный, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, уточнил, что на состояние воздуха влияет и метеорологическая ситуация в столице, которая сложилась сейчас. В Киеве почти нет ветра, из-за чего грязь не может быстро рассеиваться. При этом радиационный фон в городе в норме.

Уже сейчас наблюдается снижение показателей загрязненности в северной части Киева. Где-то на 20 процентов. К сожалению, воздух в южной и юго-восточной части города остается достаточно загрязненным.

В среднем загрязнение в 5 раз превышает норму по предельно допустимым концентрациям.

К слову, в сети появились фото Киева, окутанного смогом.