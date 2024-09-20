У Міндовкілля пояснили, що причина забрудення у Києві – наслідки пожеж в екосистемах області та сусідніх Чернігівщини та Сумщини. Там горять торф'яники, а також ліси.

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Норму перевищено у 5 разів

Також Олександр Возний, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, уточнив, що на стан повітря впливає й метеорологічна ситуація у столиці, яка склалася наразі. У Києві майже немає вітру, через що бруд не може швидко розсіюватися. При цьому радіаційний фон у місті у нормі.

Вже зараз спостерігається зниження показників забрудненості у північній частині Києва. Десь на 20 відсотків. На жаль, повітря у південній та південно-східній частині міста залишається досить забрудненим.

У середньому забруднення у 5 разів перевищує норму по гранично допустимих концентраціях.

До слова, у мережі з'явилися фото Києва, огорнутого смогом.