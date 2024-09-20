Едкий и непроглядный смог окутал Киев: как выглядит столица

20 сентября, утром, Киев занял первую строчку в рейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Власти объясняют, что причина чрезвычайной ситуации кроется в пожарах в экосистемах Киевской области.

Еще утром КГГА предупредила о временном ухудшении состояния воздуха и призвала киевлян воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

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Киев в дыму, как в утреннем тумане

Отмечалось, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области. В частности, по данным ГСЧС, возгорания были зафиксированы в Вышгородском районе.

Что происходит в столице: смотрите видео

Как выглядит утренний Киев / Фото 24 Канала

К слову, в Минприроды уточнили, что смог в Киеве – следствие горения торфяников. Сейчас в воздухе Киева и его окрестностях фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц – пыли, сажи, дыма.