Смогут ли боевики продвинуться вглубь территории Украины, – ответ Данилова
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны рассказал, что может быть, если боевики попытаются зайти в глубь Украины. Алексей Данилов утверждает, что следует понимать: нас поддерживают партнеры.
По его словам, те страны мира, которые выразили солидарность с Украиной, ясно заявили, что будет в случае дальнейшего вторжения. То есть, они должны отреагировать на это соответствующим образом, сообщает 24 канал.
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Будет это или нет, зависит точно не от нас. Мы в очередной раз подчеркиваем, что хотим мира, покоя в нашей стране,
– сказал Данилов.
Он также выразил единственную просьбу: оставить Украину в покое и мы самостоятельно разберемся со всем.
Заявления Данилова о ситуации на Донбассе
- Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявление Госсекретаря Энтони Блинкена о возможном "нападении России в ближайшее время", заявлял, что сейчас такой угрозы нет.
- Также он уверял, что Вооруженные силы Украины не будут силой освобождать оккупированные территории. Так секретарь СНБО отреагировал на циничные фейки, которые распространяют российские наемники на Донбассе.
- В то же время Данилов отмечал, что нас поддерживают международные партнеры и Украина хочет мира. К провокациям на Донбассе мы не причастны.
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