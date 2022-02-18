Смогут ли боевики продвинуться вглубь территории Украины, – ответ Данилова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны рассказал, что может быть, если боевики попытаются зайти в глубь Украины. Алексей Данилов утверждает, что следует понимать: нас поддерживают партнеры.

По его словам, те страны мира, которые выразили солидарность с Украиной, ясно заявили, что будет в случае дальнейшего вторжения. То есть, они должны отреагировать на это соответствующим образом, сообщает 24 канал.

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Будет это или нет, зависит точно не от нас. Мы в очередной раз подчеркиваем, что хотим мира, покоя в нашей стране,

– сказал Данилов.

Он также выразил единственную просьбу: оставить Украину в покое и мы самостоятельно разберемся со всем.

Заявления Данилова о ситуации на Донбассе

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявление Госсекретаря Энтони Блинкена о возможном "нападении России в ближайшее время", заявлял, что сейчас такой угрозы нет.

Также он уверял, что Вооруженные силы Украины не будут силой освобождать оккупированные территории. Так секретарь СНБО отреагировал на циничные фейки, которые распространяют российские наемники на Донбассе.

В то же время Данилов отмечал, что нас поддерживают международные партнеры и Украина хочет мира. К провокациям на Донбассе мы не причастны.

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