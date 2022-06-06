Одной из главных тем стрима с Андреем Пионтковским на 24 канале станет вопрос "смогут ли фанаты Путина убедить Запад, что российский фашизм – это хорошо".

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Андрей Пионтковский вместе с Романом Цымбалюком обсудят, среди прочего, и удастся ли разблокировать украинские порты.

Российский публицист попытается ответить на эти и другие вопросы.

Внимание! Стрим Цымбалюка с Пионтковским начнется на ютубе 24-го канала в 19:30 6 июня. Его можно просмотреть по ссылке.

Стрим Пионтковского с Цымбалюком: смотрите онлайн видео

Ситуация в Черном море: коротко о главном

Российские оккупанты продолжают укреплять свои огневые позиции на острове Змеиный. Также враг развернул в Крыму и на оккупированной части Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".

Тем временем блокада украинских портов продолжается , также враг вывозит в Сирию украденное в Украине зерно.

Вместе с тем, остается угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов крылатыми ракетами из акватории Черного моря. В то же время, в Минобороны сообщили, что россияне начали экономно использовать крылатые боеприпасы и стреляют по наземным целям противокорабельными ракетами.

Предварительные заявления Андрея Пионтковского на 24 канале

Андрей Пионтковский ранее сказал 24 каналу, что план кремлевского диктатора Владимира Путина по уничтожению украинского государства провалился. Это поняли даже русские элиты, поэтому авторитет Путина среди них сильно ослаб.

Поражение России и вывод вражеских войск с украинской территории сильно ослабит страну-агрессорку на десятилетие, если это государство еще будет.

" Режим Путина упадет через два дня после возвращения Донецка Украине, я вас уверяю", – считает публицист.