Головною темом стріму з Андрієм Піонтковським на 24 каналі постало питання "чи зможуть фанати Путіна переконати Захід, що російський фашизм – це добре".

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Андрій Піонтковський разом із Романом Цимбалюком обговорили, з-поміж іншого, й те, чи вдасться розблокувати українські порти.

Російський публіцист спробував дати відповідь на ці та інші питання.

Увага! Стрім Цимбалюка з Піонтковським розпочався на ютубі 24 каналу о 19:30 6 червня. Його можна переглянути за посиланням.

Стрім Піонтковського з Цимбалюком: дивіться онлайн відео

Ситуація у Чорному морі: коротко про головне

Російські окупанти продовжують укріплювати свої вогневі позицій на острові Зміїний. Також ворог розгорнув у Криму та на окупованій частині Херсонської області берегові ракетні комплекси "Бастіон" та "Бал".

Тим часом блокада українських портів триває, також ворог вивозить у Сирію вкрадене в Україні зерно.

Разом з тим залишається загроза ракетних обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії Чорного моря. Водночас у Міноборони повідомили, що росіяни почали економно використовувати крилаті боєприпаси та стріляють по наземних цілях протикорабельними ракетами.

Попередні заяви Андрія Піонтковського на 24 каналі

Андрій Піонтковський раніше сказав 24 каналу, що план кремлівського диктатора Володимира Путіна зі знищення української держави провалився. Це зрозуміли навіть російські еліти, тому авторитет Путіна серед них сильно послабився.

Поразка Росії та виведення ворожих військ з української території сильно послабить країну-агресорку на десятиліття, якщо ця держава ще буде існувати.

"Режим Путіна впаде за два дні після повернення Донецька Україні, я вас запевняю", – вважає публіцист.