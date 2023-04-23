Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что фактически с осени 2022 года так называемые российские дипломаты постоянно говорили о том, что нужно начинать мирные переговоры. В то же время, аналитики отмечают, что российскому диктатору, вполне возможно, не смогут прямо передать сообщение на счёт обороны.
Смотрите также "Большой взрыв" – чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ
"На нас пытались давить через наших международных партнеров именно вот этим нарративом. А что такое "мир" для России? Для России "мир" – это замораживание войны", – рассказал он.
Время для "восстановления"
За этот период россияне смогут накапливать силы и средства, увеличивать свой потенциал и через некоторое время приступить к новой волне наступательных действий. И, соответственно, оккупации новых территорий.
Если это не было согласовано непосредственно с самим Путиным, о том, что необходимо как-то ставить пока войну на паузу, то что это – инициатива дипломатического сектора России? Нет, такого не бывает в России,
– заявил Коваленко.
Следовательно, это, по мнению военно-политического обозревателя, непосредственно согласовали с российским диктатором.
"Вот эти нарративы об обороне мы можем воспринимать так же, как продолжение того же нарратива "о мире", "о паузе", – подчеркнул он.
Какая ситуация на фронте: смотрите видео
Россиян уже готовят
Александр Коваленко отметил, что есть очень важный момент. Мол, глава ЧВК "Вагнер" говорит об обороне. И российские эксперты тоже начинают об этом говорить.
"Это еще и морально-психологическая подготовка российского потребителя информационного фастфуда к тому, что в ближайшее время Россия не сможет масштабно наступать и, как это им рассказывали, – "освобождать новые территории Украины", – рассказал он.
Россиян морально и психологически готовят к тому, что о большом наступление России можно забыть.
"Об этом бреде – "Вернем Херсон" или "освободим Одессу" – также можно забыть. Все. Оборона", – подчеркнул военно-политический обозреватель.
А когда в стране-агрессоре смогут полноценно интегрировать в информационное пространство идею с обороной, так же в России смогут переходить к новой стадии нарратива.
Что нужно делать новые жесты "доброй воли". То есть, я это рассматриваю сейчас как переходный этап – от обороны к жесту "доброй воли",
– подытожил Коваленко.
Война России с Украиной: главное
- За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 690 россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения "билеты на концерт Кобзона" получило 186 420 захватчиков.
- По данным Генштаба, россияне сосредотачивают основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там ВСУ отразили 58 атак. Самые ожесточенные бои идут за Марьинку и Бахмут.
- 22 апреля украинская авиация 8 раз била по районам сосредоточения оккупантов. Наши военные также сбили 4 вражеских БПЛА и вертолет Ми-24. А подразделения артиллерии и ракетных войск ударили по 2 складам боеприпасов, 2 важным военным объектам врага и 4 районам сосредоточения живой силы.