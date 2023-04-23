Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что фактически с осени 2022 года так называемые российские дипломаты постоянно говорили о том, что нужно начинать мирные переговоры. В то же время, аналитики отмечают, что российскому диктатору, вполне возможно, не смогут прямо передать сообщение на счёт обороны.

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"На нас пытались давить через наших международных партнеров именно вот этим нарративом. А что такое "мир" для России? Для России "мир" – это замораживание войны", – рассказал он.

Время для "восстановления"

За этот период россияне смогут накапливать силы и средства, увеличивать свой потенциал и через некоторое время приступить к новой волне наступательных действий. И, соответственно, оккупации новых территорий.

Если это не было согласовано непосредственно с самим Путиным, о том, что необходимо как-то ставить пока войну на паузу, то что это – инициатива дипломатического сектора России? Нет, такого не бывает в России,

– заявил Коваленко.

Следовательно, это, по мнению военно-политического обозревателя, непосредственно согласовали с российским диктатором.

"Вот эти нарративы об обороне мы можем воспринимать так же, как продолжение того же нарратива "о мире", "о паузе", – подчеркнул он.

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Россиян уже готовят

Александр Коваленко отметил, что есть очень важный момент. Мол, глава ЧВК "Вагнер" говорит об обороне. И российские эксперты тоже начинают об этом говорить.

"Это еще и морально-психологическая подготовка российского потребителя информационного фастфуда к тому, что в ближайшее время Россия не сможет масштабно наступать и, как это им рассказывали, – "освобождать новые территории Украины", – рассказал он.

Россиян морально и психологически готовят к тому, что о большом наступление России можно забыть.

"Об этом бреде – "Вернем Херсон" или "освободим Одессу" – также можно забыть. Все. Оборона", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

А когда в стране-агрессоре смогут полноценно интегрировать в информационное пространство идею с обороной, так же в России смогут переходить к новой стадии нарратива.

Что нужно делать новые жесты "доброй воли". То есть, я это рассматриваю сейчас как переходный этап – от обороны к жесту "доброй воли",

– подытожил Коваленко.

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