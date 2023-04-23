Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що фактично з осені 2022 року так звані російські дипломати постійно говорили про те, що треба розпочинати мирні переговори. Водночас аналітики зазначають, що російському диктатору, цілком можливо, не зможуть прямо передати повідомлення щодо оборони.

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"На нас намагалися тиснути через наших міжнародних партнерів саме ось цим наративом. А що таке "мир" для Росії? Для Росії "мир" – це заморожування війни", – розповів він.

Час для "відновлення"

За цей період росіяни зможуть накопичувати сили та засоби, збільшувати свій потенціал і через певний час розпочати нову хвилю наступальних дій. І, відповідно, окупацію нових територій.

Якщо це не було узгоджено безпосередньо з самим Путіним, про те, що необхідно якось ставити поки що війну на паузу, то що це – ініціатива дипломатичного сектору Росії? Ні, такого не буває в Росії,

– заявив Коваленко.

Отже, це, на думку військово-політичного оглядача, безпосередньо узгодили із російським диктатором.

"Ось ці наративи про оборону ми можемо сприймати так само, як продовження того самого наративу "про мир", "про паузу", – наголосив він.

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Росіян вже готують

Олександр Коваленко зауважив, що є дуже важливий момент. Мовляв, глава ПВК "Вагнер" каже про оборону. І російські експерти також розпочинають про це говорити.

"Це ще й морально-психологічна підготовка російського споживача інформаційного фаст-фуду до того, що найближчим часом Росія не зможе масштабно якось наступати та, як це їм розповідали, – "звільняти нові території України", – розказав він.

Росіян морально та психологічно готують до того, що про великий наступ Росії можна забути.

"Про оцю маячню – "Повернемо Херсон" чи "звільнимо Одесу" – також можна забути. Все. Оборона", – наголосив військово-політичний оглядач.

А коли в країні-агресорці зможуть повноцінно інтегрувати в інформаційний простір ідею з обороною, так само в Росії зможуть переходити до нової стадії наративу.

Що треба роботи нові жести "доброї волі". Тобто, я це розглядаю нині як перехідний етап – від оборони до жесту "доброї волі",

– підсумував Коваленко.

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