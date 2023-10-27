В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, удастся ли россиянам оцепить Авдеевку.

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Возможности врага в Авдеевке

"Если они идут так, как отмечено на карте, то по какой ширине фронта они будут наступать – 100, 200, 300 метров или 1 – 2 километра? А сколько нужно сил, чтобы взять в окружение?", – отметил военный эксперт.



Где россияне хотели бы окружить Авдеевку / Скриншот с видео

По его словам, у россиян есть большая проблема – не хватает сил и средств для создания широких "крыльев" по фронту. То есть максимально, что они могут создать – это ширина в полкилометра, километр фронта. Это видно даже по карте.

Фраза "они идут" означает, что они постоянно пытаются наступать. Почему не выходит? Потому что их накрывает не авдеевский гарнизон, а карловский или очеретинский гарнизоны, отсекающие врага.



Свитан сказал, кто отсекает врага / Скриншот с видео

Они максимум, что могут создать, – наступление пусть батальоном, а это 500 человек. Однако 500 человек по фронту в 10 километров не растянешь – они максимум, что могут, это продвигаться на несколько сотен метров по ширине,

– рассказал Свитан.

Он добавил, что эти российские "щупальца" постоянно отсекаются. Если бы такого не было, они бы друг к другу уже перебежали.

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Атака по Украине

По мнению военного эксперта, у россиян, скорее всего, недостаточное количество разведанных целей. У них нет проблем с "Шахедами" или ракетами. Именно поэтому организовать ракетную атаку могут.

То есть здесь немного другая причина. Скорее всего, что у них недостаточное количество целей,

– подчеркнул военный эксперт.

Они разведывают цель, когда приходит подтверждение, то набрасываются на нее. К примеру, недавно летело 11 "Шахедов" и практически все они шли на одну цель.

В Харьковской области ракета "Искандер" попала по спасателям. Свитан подчеркнул, что сама часть нарисована на карте, поэтому это означает, что россияне вообще не имеют целей.

"Это указывает на хорошую работу нашей контрразведки – она очень серьезно чистит корректировщиков. То есть россияне теряют свою агентуру в Украине", – подытожил военный эксперт.

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