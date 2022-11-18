Смогут ли ВСУ продолжить наступление на левобережье Херсонской области: анализ ISW

В американском Институте изучения войны проанализировали, смогут ли Вооруженные Силы Украины отвоевать левый берег Херсонской области. Там отметили, что силы России на востоке Херсона частично уязвимы к "украинской кампании по перехвату".

Именно поэтому аналитики считают, что ВСУ смогут сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию их новых оборонительных линий. Особенно говорится о тех линиях, которые соединяют Крым с материковой Украиной.

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Смогут ли ВСУ отвоевать левобережье Херсонской области

Украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических последствий в восточной части Херсонской области, но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию новых оборонительных линий,

– заявили в ISW.

По данным аналитиков ISW, российские силы на востоке Херсонской области, вероятно, частично уязвимы к "украинской кампании по перехвату" – той, которую ВСУ успешно использовали для возвращения западной части Херсонщины.

В американском Институте изучения войны отмечают, что несколько основных наземных линий связи (GLOC) россиян проходят к другим оккупированным Россией на Юге Украины территориям именно через восточную Херсонщину. В частности, говорится о:

южной трассе Т2202 Новая Каховка – Армянск;

юго-восточной трассе Р47 Каховка – Геническ;

а также трассе М14, которая проходит на восток до Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.

Ограниченное количество качественных автомобильных дорог и железных дорог в этом районе, особенно тех, что соединяют Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию,

– спрогнозировали в ISW.

То есть, именно такие действия ВСУ могут помешать вражеской армии поставлять оружие на восточную Херсонщину и Юг Украины.

Что известно об освобождении левого берега Днепра

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что после бегства россиян от ВСУ с правого берега Днепра, оккупантам стоит бежать с левого тоже. В частности, потому, что там россияне находятся под полным огневым контролем ВСУ с правого берега Херсонской области.

Более того, Александр Коваленко считает, что часть левобережной Херсонщины находится в такой операционной зоне, где пребывание россиян является для них суицидальным.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заверил, что есть большие шансы на то, что до Нового года ВСУ смогут освободить левый берег Херсонской области.

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