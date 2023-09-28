Смогут ли выезжать за границу женщины, которые с 1 октября будут на военном учете: ответ ГНСУ

Обратим внимание, что с 1 октября 2023 женщины-медики должны стать на военный учет. Следовательно, возникает вопрос, наложат ли на них ограничения по выезду за пределы Украины.

Ответил на этот вопрос в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он пояснил, запретят ли выезд женщинам-медикам, стоящим на военном учете, с 1 октября этого года, сообщает 24 Канал.

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Смогут ли женщины-медики уезжать за границу

Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны стать на военный учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18 – 60 лет, а также для разных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57,

– отметил он.

Что касается последнего, то, по словам спикера ГНСУ, норма касается как мужчин, так и женщин. В то же время отсутствуют любые изменения по ограничению права выезда. В частности это касается женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет. Итак, женщины-медики смогут в дальнейшем беспрепятственно уезжать за границу.

Также он отметил, что ограничение пересечения границы не действует в отношении женщин, уже состоящих на военном учете.

В Вооруженных Силах Украины ранее сообщалось, что с 1 октября обязательно на военный учет должны стать все женщины-медики. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерах, фармацевтах известных от 18 до 60 лет. Учитывается специальность как по диплому, так и по фактическому месту работы.

На учет примут женщин, которые: