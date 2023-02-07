В разведке Британии назвали главную цель великого наступления России и ее перспективы

В британской разведке отмечают, что Россия вряд ли возобновит крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Там указали проблемы России с вооружением.

Маловероятно, что Россия будет способна нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели, заявляют в Минобороны Британии.

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У россиян проблемы с боеприпасами

В частности, там подчеркивают, что оперативной целью России почти является захват остальных удерживаемых Украиной частей Донецкой области.

Однако оккупантам удается продвигаться вперед всего на несколько сотен метров в неделю. Это может быть связано с тем, что захватчикам сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешных наступательных действий.

В Минобороны Британии оценили возможности армии оккупантов

В возведении минобороны Британии подчеркивают, что высшее командование, вероятно, разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей из-за политического и профессионального давления, утверждается в сводке.

Российские лидеры, вероятно, и дальше потребуют масштабных наступательных действий. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны в ближайшие недели.

– считает британская разведка.

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