Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ранее британская разведка сообщила, что страна-агрессор готовится к долговременной войне.

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"Война – это математика, где все надо просчитывать. Почему россияне выделяют большой бюджет на следующий год? Ничего здесь страшного нет, тем более если реально, то бюджет не такой и большой. Фактически Россия уменьшила бюджет в 3 раза", – сказал Свитан.

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Настолько угрожающая ситуация

Для того чтобы вести боевые действия и войну, которую Россия сейчас ведет в Украине в течение года, россияне готовились около 10 лет. Можно считать, что 10-летний бюджет оккупанты потратили за один год.

Огромное количество боеприпасов, ракет, техники, личного состава. Это целый комплекс финансовых потерь. 10-летний бюджет – это минимум. Потому что примерно с 2012-2014 года россияне уже полномасштабно начали готовиться к вторжению. Накапливали боеприпасы, технику и затем в течение года практически всю ее сожгли,

– отметил полковник ВСУ.

Сейчас российские захватчики работают с "колес" – сколько изготовляют, столько и используют, без накопления складских запасов. Теперь, чтобы выполнять боевые действия в таком же режиме, как, например, в прошлом году, россиянам нужно увеличить бюджет в 10 раз, а не в 3, как они увеличили.

Соответственно, в следующем году интенсивность боевых действий врага снизится в 3 раза. То есть если они не увеличили в десять раз бюджет, не согласовали это по расходам, это означает, что интенсивность боевых действий россияне планируют уменьшить в 3 раза,

– добавил Свитан.

Можно сказать, что россияне наоборот сокращают свой расходный бюджет, если говорить именно о расходной части. Они планируют снизить линию фронта примерно в 3 раза. Если сейчас вся линия фронта составляет 1200 км, то уменьшится до 400 км. Это примерно та линия фронта, которая была вдоль Донбасса.

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