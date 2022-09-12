Зеленский ответил, сможет ли Украина противостоять, если война будет длиться годами

Даже если война будет продолжаться годами, украинские воины будут противостоять врагу и до конца будут защищать Украину.

Украина будет обороняться столько, сколько нужно

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Фариду Закарию. Журналист спросил, готова ли Украина идти дальше и бороться, если война будет длиться годами. На что президент ответил, что "у нас нет иного выхода".

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У нас нет выхода. В этом наша не слабость, а сила. У россии есть выход – пойти домой. У нас только этот дом. Куда нам идти? Нам некуда идти. Вопрос не сколько это будет, а сколько еще нужно,

– подчеркнул Зеленский.

Напоследок журналист переспросил, "будет ли Украина биться до конца"?

"Да", – лаконично ответил Владимир Зеленский.

Большое контрнаступление ВСУ

В настоящее время продолжается освобождение украинских населенных пунктов по нескольким направлениям:

в Харьковской области украинские защитники освободили и зачистили весь северо-восток – от поселка Веселое до города Волчанск. Воины взяли под контроль государственную границу.

на Херсонщине наши воины деоккупировали сегодня Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Миролюбовку, Сухой Пруд – отвоевали 500 квадратных километров территорий.

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