В эфире 24 Канала доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий оценил, насколько критическим для Украины будет такое развитие событий. По данным СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность полного прекращения помощи Украине вместе с военным финансированием, разведданными и обучением военных.

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"Катастрофы не будет"

По мнению политического эксперта, для Украины не будет критично, если США полностью прекратят поддержку, однако некоторые трудности все же появятся. Если бы это произошло в 2022 году, то это было бы проблемно. Однако сейчас Украина имеет собственный военно-промышленный комплекс.

Если гипотетически Европейский Союз окажет финансовую поддержку, которая нам нужна, а также предоставит вооружение, то ситуация будет не катастрофическая, но очень сложная. При этом Украине нужно будет переквалифицировать экономику на военные рельсы,

– сказал Городницкий.

Он отметил, что сейчас Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз почти на одном уровне помогают Украине.

Будем откровенны, еще неделю назад, когда Трамп назвал Зеленского "диктатором", мы думали почти то же самое. Сейчас ситуация немного сложнее, мы получили открытый конфликт, который надо решать публично,

– добавил политический эксперт.

Есть проблемы в отношениях между Украиной и командой Трампа. В частности, там есть Джей Ди Вэнс, который ненавидит Украину. У Трампа была тактика – получить подписанные договоры от Украины, затем преференции от россиян, а после этого подписать соглашение о прекращении огня. Однако все пошло не по его логике. Эта пирамида немного сломалась, поэтому он не знает, что дальше делать, поэтому были эти крики.

Иностранные СМИ прогнозируют, что Украина сможет продержаться без американской помощи по меньшей мере полгода. В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что оружие – это лишь один из факторов, который влияет на ход боевых действий.