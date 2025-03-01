В етері 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький оцінив, наскільки критичним для України буде такий розвиток подій. За даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає можливість повного припинення допомоги Україні разом із військовим фінансуванням, розвідданими та навчанням військових.

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"Катастрофи не буде"

На думку політичного експерта, для України не буде критично, якщо США повністю припинять підтримку, однак деякі труднощі все ж таки з'являться. Якби це відбулося у 2022 році, то це було б проблемно. Проте зараз Україна має власний військово-промисловий комплекс.

Якщо гіпотетично Європейський Союз надасть фінансову підтримку, яка нам потрібна, а також надаватиме озброєння, то ситуація буде не катастрофічна, але дуже складна. При цьому Україні потрібно буде перекваліфіковувати економіку на військові рейки,

– мовив Городницький.

Він зауважив, що зараз Сполучені Штати Америки та Європейський Союз майже на одному рівні допомагають Україні.

Будьмо відвертими, ще тиждень тому, коли Трамп назвав Зеленського "диктатором", ми думали майже те саме. Зараз ситуація трішки складніша, ми отримали відкритий конфлікт, який треба вирішувати публічно,

– додав політичний експерт.

Є проблеми у відносинах між Україною та командою Трампа. Зокрема, там є Джей Ді Венс, який ненавидить Україну. У Трампа була тактика – отримати підписані договори від України, потім преференції від росіян, а після цього підписати угоду про припинення вогню. Однак все пішло не за його логікою. Ця піраміда трішки зламалася, тож він не знає, що далі робити, тому були ці крики.

Іноземні ЗМІ прогнозують, що Україна зможе протриматися без американської допомоги щонайменше пів року. Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зауважив, що зброя – це лише один з чинників, який впливає на перебіг бойових дій.