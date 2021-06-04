Ляшко рассказал, хватит ли вакцины против COVID-19 для прививки всех военнослужащих

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что вакцинация украинских военнослужащих является приоритетом для Минздрава. По его словам, особое внимание уделяют тем, кто защищает границы нашей страны от врага.

Об этом новый министр здравоохранения заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Ляшко заверил, что Украина имеет уже достаточно вакцин против COVID-19 для того, чтобы вакцинировать всех украинских военнослужащих.

Сегодня вакцин достаточно для того, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих. Они вакцинируются. Процент охвата достаточно большой,

– сказал глава Минздрава.

Он также пояснил, что вакцинация военнослужащих происходит по двум направлениям:

прививки медработников в Министерстве обороны;

вакцинация тех, кто отбывает на ротацию, в пунктах прививок.

Вакцинация в Украине: главное