"Патриот", разведка и "Старшилд": сможет ли Украина вести войну без помощи США

Украина по-прежнему зависит от военных технологий США, хотя Европа уже предоставила помощь на сумму 228,5 миллиарда долларов. Аналитики оценили, сможет ли страна вести войну без американских ракет и разведданных.

Аналитики CNN отмечают, что Европа уже опережает Вашингтон по общему объему финансовой и военной поддержки Киева. Однако европейские союзники пока не в состоянии полностью заменить ключевые оборонные технологии Соединенных Штатов.

Дефицит ракет и проблемы с разведкой

Среди самых серьезных угроз для украинской обороны эксперты выделяют острую нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Эти комплексы являются одними из немногих средств, способных эффективно сбивать российские баллистические ракеты.

Помимо систем противовоздушной обороны, Украина в значительной степени зависит от американской разведывательной информации и спутниковой связи Starshield. Приостановка обмена данными или ограничение скорости связи создают дополнительные риски для гражданского населения и затрудняют работу украинских беспилотников-перехватчиков.

Следует отметить, что Владимир Зеленский 24 октября сообщил о полном возобновление работы терминалов Starlink и Starshield на скорости, которая действовала до введения ограничений.

Позиция Европы и геополитические риски

Страны Европейского Союза уже обеспечили помощь на сумму не менее 228,5 миллиарда долларов, закупая, в частности, и американское вооружение. В то же время такие поставки все равно требуют одобрения со стороны Пентагона, что оставляет Белому дому рычаги влияния на этот процесс.

Эксперты отмечают, что давление Вашингтона на Киев может создать в Кремле ложное впечатление об ослаблении решимости Запада. В краткосрочной перспективе ограничения на американские технологии нанесут значительный ущерб, но вряд ли сломят волю украинцев к борьбе.

Ранее в США уже временно приостанавливали т передачу разведданных о запусках баллистических ракет, однако впоследствии обмен информацией возобновили.