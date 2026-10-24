Patriot, розвідка та Starshield: чи зможе Україна воювати без допомоги США

Аналітики CNN зазначають, що Європа вже випереджає Вашингтон за загальним обсягом фінансової та військової підтримки Києва. Однак європейські союзники наразі не здатні повністю замінити ключові оборонні технології Сполучених Штатів.

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Дефіцит ракет та проблеми з розвідкою

Серед найбільших загроз для української оборони фахівці виокремлюють гостру нестачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Ці комплекси є одними з небагатьох засобів, здатних ефективно збивати російські балістичні ракети.

Окрім систем протиповітряної оборони, Україна суттєво залежить від американської розвідувальної інформації та супутникового зв'язку Starshield. Призупинення обміну даними чи обмеження швидкості зв'язку створюють додаткові ризики для цивільного населення та ускладнюють роботу українських безпілотників-перехоплювачів.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський 24 жовтня повідомив про повне відновлення роботи терміналів Starlink і Starshield на швидкості, яка діяла до запровадження обмежень.

Позиція Європи та геополітичні ризики

Країни Європейського Союзу вже забезпечили допомогу щонайменше на 228,5 мільярда доларів, закуповуючи, зокрема, й американське озброєння. Водночас такі поставки все одно потребують схвалення з боку Пентагону, що залишає Білому дому важелі впливу на цей процес.

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Експерти наголошують, що тиск Вашингтона на Київ може створити у Кремлі хибне враження про послаблення західної рішучості. У короткостроковій перспективі обмеження американських технологій завдадуть значної шкоди, але навряд чи зламають волю українців до боротьби.

Раніше у США вже тимчасово призупиняли передачу розвідданих про запуски балістики, однак згодом обмін інформацією поновили.