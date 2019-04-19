Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста

Вопрос о возможности проведения досрочных парламентских выборов сегодня волнует сторонников обоих кандидатов в президенты. Одни возлагают надежды на действующих народных избранников, которые смогут сдерживать новоизбранного гаранта от принятия сомнительных решений, другие – озабочены тем, что депутаты будут блокировать важные для страны и неприятные для них самих законы.

Что о возможности проведения досрочных выборов говорят законы Украины – 24 каналу рассказал управляющий партнер юридической группы "Colares" Антон Лященко.

Закон превыше всего

Результаты соцопросов и различные президентские и партийные рейтинги дают основания предполагать, что кандидат на высший в государстве пост Владимир Зеленский может рассчитывать на победу на выборах в апреле, а его политическая сила "Слуга народа" – в октябре.

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Политические аналитики всерьез рассматривают вариант, который допускает возможность для кандидата, который находится на вершине популярности, прибегнуть к действиям, которые заставят истеблишмент играть по своим правилам, например, распустить под тем или иным предлогом Верховную Раду. В самом деле, почему бы нет? Ведь четвертому Президенту Украины Виктору Януковичу подобные изменения в политическом ландшафте удались.

Но какими бы ни были мотивы победителя нынешних президентских гонок, он вынужден будет учитывать сроки и рамки, четко определенные законодателями.

Начнем с того, что дата второго тура выборов Президента Украины уже совсем близко – 21 апреля 2019 года. Поскольку закон "О выборах Президента Украины" отводит для установления результатов Центральной избирательной комиссией не более 10 дней, согласно части шестнадцатой статьи 85 и части первой статьи 86 этого закона, ЦИК должна официально объявить результат волеизъявления до 1 мая 2019 года, обнародовав решение в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер",

– отмечает Антон Лященко.



Парламентская кампания стартует на следующий день после президентской

Итак, ориентир – 1 мая 2019 года. Стоит учесть, что согласно статье 104 Конституции новоизбранный президент вступит на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады. Разумеется, на процедуру, организацию церемонии и приглашение почетных гостей тоже нужно время.

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Юрист добавляет, что статья 77 Основного Закона Украины констатирует, что очередные выборы Верховной Рады проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Учитывая изложенное и согласно статье 16 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", очередные парламентские выборы должны состояться 27 октября 2019 года.

Важной в понимании того, сможет ли новоизбранный глава государства по насущной необходимости или непреодолимому желанию воспользоваться случаем и распустить парламент, является статья 90 Конституции Украины. Эта статья определяет основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады президентом.

Три основания для досрочного роспуска парламента:

в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций;

через 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Правительства;

в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Среди перечисленных оснований второе не подходит, поскольку в настоящее время персональный состав правительства сформирован и Кабмин действует; третье тоже, так как пленарные заседания проходят согласно графику (последнее было 12 апреля 2019 года). Что касается первого основания – подтвердить отсутствие сформированной коалиции депутатских фракций – теоретически это сделать можно, инициировав процедуру роспуска парламента.



Нет коалиции – нет парламента?

Стоит поторопиться

Есть еще один важный аргумент. Статья 90 Основного Закона четко регламентирует: "полномочия Верховной Рады Украины не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады Украины или Президента Украины".

Таким образом, если законодатель определил, что очередные парламентские выборы должны состояться 27 октября 2019 года, то последним днем права Президента Украины на роспуск парламента является 27 апреля 2019 года,

– резюмирует Антон Лященко.

Поэтому, чтобы объявить досрочные парламентские выборы, нужно чрезвычайно поторопиться. За 5 рабочих дней должны произойти следующие события: официальное объявление результатов волеизъявления, инаугурация новоизбранного президента, подтверждение отсутствия сформированной коалиции депутатских фракций и консолидированное решение о роспуске Верховной Рады Украины. Живость должны продемонстрировать и депутатский корпус, и служба протокола Администрации Президента, и судебная система (при наличии обжалований в судебном порядке результатов выборов).

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По мнению юриста, трудно поверить в слаженную работу представителей различных ветвей власти для реализации такой амбициозной задачи. Поэтому он считает, что истерия вокруг идеи досрочных парламентских выборов – ничто иное как элемент пиара, демонстрация штабом одного из кандидатов своей веры в неоспоримое преимущество и победу.