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      Сможет ли Украина догнать Польшу: ответ экспертов Всемирного банка

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      Правительство сделало революционное решение – отменило Книгу жалоб и предложений. Советский рудимент стоил бизнесу 125 миллионов гривен ежегодно. Однако это никак не поможет бизнесу и экономике. Украина отстает в развитии даже от ближайшего соседа – Польши.

      Сравнение Украины и Польши

      Городок Жирардув, который находится в 45 километрах от Варшавы насчитывает около 40 тысяч жителей.

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      Здесь восстановлены дороги и современный транспорт. Также здесь отреставрированы исторические памятники, чтобы привлечь туристов. Самая большая гордость города – два парка отдыха.

      польща
      Польский Жидачов

      Для местных построили отдельный центр, чтобы они могли заниматься спортом.

      В Украине есть подобный городок Васильков, который находится в 30 километрах от Киева. Ему более тысячи лет и сегодня здесь проживают около 35 тысяч человек.

      Дороги и общественный транспорт до Европы не дотягивают, а исторические здания с рекламой. Самое большое разочарование – местная школа. Старое здание снесли, когда в 2016 году обрушились несколько этажей. Деньги пока насобирали только на фундамент.

      Васильків школа
      Обвалившиеся этажи школы в Василькове

      Реально ли Украине догнать Польшу

      "Сколько нужно лет, чтобы при таком темпе догнать уровень Польши? При таком темпе, как сейчас, Украине нужно будет 50 лет. Если Украина будет расти лишь на 1-2%, то нужно 100 лет. Если создать условия, чтобы экономика росла на 7%, то уже за 10 лет уровень жизни украинцев будет не хуже, чем в соседней Польше", – сказал экономист Всемирного банка Карлис Смитс.

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      Во Всемирном банке объясняют главную причину разрыва в доходах и уровне жизни украинцев и европейцев. В среднем один украинец производит в год то же количество продукции, которое европеец за 17 дней.

      Произошло это, потому что Украина работаете на том же технологическом уровне, что Европа – 20 лет назад. Если, например, дать задание мастеру сделать эспрессо, который прекрасно умеет готовить кофе, то он не сможет хорошо приготовить эспрессо, если у нас будет оборудование 90-х годов,
      – отметил экономист Всемирного банка Карлис Смитс.

      "В Украине вопрос собственности на землю стоял еще, когда я был молодым экономистом, и он до сих пор не решен. Поэтому аренда земли в Украине – 37 долларов за гектар. А в Польше или Болгарии – 270 долларов", – отметил вице-президент Всемирного банка в Европе.

      Руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко сказал, что пока государство играет очень большую роль в экономике, она должна уступить активами, которыми она владеет, частному сектору.

      По оценкам экономистов, рынок земли и распродажа госпредприятий могли бы добавить те самые 4% экономического роста, которых не хватает, чтобы догнать страны ЕС. Однако их эффекта хватит только на первые 3-4 года, а дальше должен ощущаться эффект от реформ, которые начались 5 лет назад и должны продолжаться следующие 5 лет.

      Еще нужно убрать монополистов на рынке энергетики, как государственных так и олигархических. Завершить налоговую реформу и убрать коррупцию на таможне.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Всемирный банк Деньги Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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