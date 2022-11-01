Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Ранее сообщалось о том, что США передадут Украине 8 систем ПВО NASAMS.

Важно МВФ подсчитал потребности бюджета Украины: Фурса заметил в этом позитив

Не обо всем рассказывают

Юнус отметил, что не обо всей военной помощи Украине сообщают публично. Надо ориентироваться на украинских лидеров: Зеленского, Залужного, Буданова, однако и они не обо всем говорят. Важно соблюдать режим информационной тишины, потому что эти сообщения видят и враги тоже.

Не случайно уже не впервые во время этой войны, особенно когда Украина пошла в наступление на Харьковщине, очень просят соблюдать режим тишины. Его нужно придерживаться по всем вопросам, включая эту тематику. Вот, в частности, говорили, что ничего на 300 километров нет, а что тогда разбомбило аэропорт в Крыму,

– заметил американский политолог.

Поддержка в США только растет

Он продолжил, что уровень поддержки Украины в США за 8 месяцев вырос на 70%. Главное, что есть цели, и они реализуются. Есть проблема с дронами, она решается, может появиться проблема с баллистическими ракетами, и она может решиться.

"Когда кто-то начинает спекулировать, это просто предвыборные баталии в США. И одни лгут, и другие. Половина из всего, что говорили, была ложью", – подчеркнул Юнус.

Юнус рассказал о поставках Украине оружия: смотрите видео

США с Украиной до конца

По его словам, США по этому вопросу будет с Украиной до конца. В частности, демократы, не желавшие помогать Украине, уже отозвали свои подписи. Так же и республиканцы.

Главное, что США и Великобритания "за" Украину. Остальные в Европе, которые продолжают играть в игры, подтянутся. Посмотрите хотя бы на то, как меняется Германия,

– подчеркнул американский политолог.

Военная помощь Украине: последние новости