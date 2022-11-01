Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Раніше повідомлялось про те, що США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS.

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Не про все розповідають

Юнус зазначив, що не про всю військову допомогу Україні повідомляють публічно. Треба орієнтуватись на українських лідерів: Зеленського, Залужного, Буданова, однак і вони не про все говорять. Важливо дотримувати режиму інформаційної тиші, бо ці повідомлення бачать і вороги також.

Не випадково вже не вперше під час цієї війни, особливо тоді, коли Україна пішла в наступ на Харківщині, дуже просять дотримуватись режиму тиші. Його треба дотримуватись з усіх питань, включно з цією тематикою. Ось, зокрема, говорили, що нічого на 300 кілометрів немає, а що ж тоді розбомбило аеропорт у Криму,

– зауважив американський політолог.

Підтримка у США тільки зростає

Він продовжив, що рівень підтримки України у США за 8 місяців виріс на 70%. Головне, що є цілі, й вони реалізовуються. Є проблема з дронами, вона вирішується, може з'явитись також проблема з балістичними ракетами, й вона може вирішитись.

"Коли хтось починає спекулювати, це просто передвиборчі баталії у США. Й одні брешуть, й інші. Половина з усього, що говорили, було брехнею", – наголосив Юнус.

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США з Україною до кінця

За його словами, США в цьому питанні буде з Україною до кінця. Зокрема, демократи, які не хотіли допомагати Україні, вже відкликали свої підписи. Так само й республіканці.

Головне, що США й Велика Британія "за" Україну. Решта у Європі, які продовжують грати в ігри, підтягнуться. Подивіться хоча б на те, як змінюється Німеччина,

– підкреслив американський політолог.

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