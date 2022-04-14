Сначала будут следственные действия и допросы, – Данилов о том, что ждет Медведчука

Лидера ОПЗЖ и подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука 12 апреля задержали сотрудники СБУ. Сначала будут допрашивать контактных лиц политика, а затем правоохранители будут ждать показания самого Медведчука.

Об этом рассказал в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Медведчука ждут допросы и следственные действия.

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Надо выяснить ту сеть, которую должны были построить в Украине

Сначала будут допросы тех людей, с которыми он контактировал. Выяснение той сети, которую они должны были построить на территории Украины и построили за российские деньги,

– объяснил Данилов.

Сначала, говорит секретарь СНБО, у Медведчука поинтересуются, с кем он работал по конфискованному нефтепроводу "Прикарпатзападтранс".

Медведчука могут использовать в качестве обменного материала

Данилов отметил, что только после этого пророссийского политика могут использовать "как обменный материал". Если будет принято решение, Медведчука могут менять на украинских военных.

Что известно о задержании Медведчука:

СБУ провела спецоперацию по задержанию Медведчука 12 апреля. Первым об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Медведчук был задержан в военной форме ВСУ, когда он пытался уехать из Киевщины.

Политик скрывался в течение 47 дней.

По информации спецслужб, он должен был пересечь украинскую границу и попасть на территорию Приднестровья.

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