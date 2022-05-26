Сначала дефолт – это нормально, далее плановый вывод войск из Украины, – Подоляк о заявлениях России
Источник:твиттер Михаил Подоляк
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления Министерства финансов России по поводу дефолта.
Известно, что российский Минфин уверяет граждан их страны в том, что технический дефолт – это нормально. Он не сможет сказаться на жизни россиян. и не отразится на жизни россиян.
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Михаил Подоляк предположил, какие следующие заявления могут звучать на территории страны-агрессорки. Среди его вариантов:
- Продуктовые карты – это нормально, передовая практика.
- Вывод войск из Украины – часть плана.
- Репарации Украины – часть обязательной денацификации России.
"Минфин России уверяет, что технический дефолт – это нормально и не отразится на жизни россиян. Продолжим список будущих заявлений. Продуктовые карты – это нормально, передовая практика. Вывод войск из Украины – часть плана. Репарации Украины – часть обязательной денацификации России" , – написал в твиттер советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Что известно о дефолте России: последние новости
Министерство финансов США отказалось продолжать действие лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций. Без этого разрешения Россия не сможет расплатиться по государственным облигациям и окажется на шаге к дефолту.
Скоро дефолт может наступить и в стране-агрессорке. Это будет первый за более чем 100 лет дефолт в иностранной валюте.
Уже 24 июня Россия должна заплатить инвесторам доллары. Если этого не сделают – то через 30 дней после этого наступит дефолт.
В мае Россия смогла в очередной раз избежать дефолта и заплатила по евробондам в долларах, поскольку получила деньги от стран, покупающих у нее газ и нефть. Однако впоследствии ситуация может измениться.