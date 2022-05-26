Сначала дефолт – это нормально, далее плановый вывод войск из Украины, – Подоляк о заявлениях России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления Министерства финансов России по поводу дефолта.

Известно, что российский Минфин уверяет граждан их страны в том, что технический дефолт – это нормально. Он не сможет сказаться на жизни россиян. и не отразится на жизни россиян.

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Михаил Подоляк предположил, какие следующие заявления могут звучать на территории страны-агрессорки. Среди его вариантов:

Продуктовые карты – это нормально, передовая практика.

Вывод войск из Украины – часть плана.

Репарации Украины – часть обязательной денацификации России.

"Минфин России уверяет, что технический дефолт – это нормально и не отразится на жизни россиян. Продолжим список будущих заявлений. Продуктовые карты – это нормально, передовая практика. Вывод войск из Украины – часть плана. Репарации Украины – часть обязательной денацификации России" , – написал в твиттер советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Что известно о дефолте России: последние новости

Министерство финансов США отказалось продолжать действие лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций. Без этого разрешения Россия не сможет расплатиться по государственным облигациям и окажется на шаге к дефолту.

Скоро дефолт может наступить и в стране-агрессорке. Это будет первый за более чем 100 лет дефолт в иностранной валюте.

Уже 24 июня Россия должна заплатить инвесторам доллары. Если этого не сделают – то через 30 дней после этого наступит дефолт.

В мае Россия смогла в очередной раз избежать дефолта и заплатила по евробондам в долларах, поскольку получила деньги от стран, покупающих у нее газ и нефть. Однако впоследствии ситуация может измениться.

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