Сначала надо выучить украинский язык, – Ткаченко о переходе Украины на латиницу
Источник:Kyiv Media Week 2021
Министр культуры Александр Ткаченко убежден, что переход Украины с кириллицы на латиницу несвоевременный. К этому вопросу можно будет вернуться в будущем, когда все граждане Украины заговорят свободно на родном языке.
Такое мнение Ткаченко озвучил во время форума Kyiv Media Week 2021.
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Глава министерства дал понять, что украинцев подобные лингвистические реформы затронут не скоро.
Сначала надо выучить украинский язык, а уже потом думать о введении латиницы,
– ответил Ткаченко.
Что этому предшествовало
О переходе Украины на латиницу заговорили после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. Тот сказал, что есть смысл ввести в нашей стране письменность латиницей. Такое превращение он назвал "одной из фундаментальных вещей".
Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей – что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу,
– убежден Данилов.
Заявление Данилова уже прокомментировал экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он посоветовал секретарю СНБО обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны, а не беспокоиться об украинском алфавите.