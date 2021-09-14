Сначала надо выучить украинский язык, – Ткаченко о переходе Украины на латиницу

Министр культуры Александр Ткаченко убежден, что переход Украины с кириллицы на латиницу несвоевременный. К этому вопросу можно будет вернуться в будущем, когда все граждане Украины заговорят свободно на родном языке.

Такое мнение Ткаченко озвучил во время форума Kyiv Media Week 2021.

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Глава министерства дал понять, что украинцев подобные лингвистические реформы затронут не скоро.

Сначала надо выучить украинский язык, а уже потом думать о введении латиницы,

– ответил Ткаченко.

Что этому предшествовало

О переходе Украины на латиницу заговорили после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. Тот сказал, что есть смысл ввести в нашей стране письменность латиницей. Такое превращение он назвал "одной из фундаментальных вещей".

Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей – что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу,

– убежден Данилов.

Заявление Данилова уже прокомментировал экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он посоветовал секретарю СНБО обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны, а не беспокоиться об украинском алфавите.