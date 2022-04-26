Сначала нужно положить конец войне, – глава Пентагона высказался о членстве Украины в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Украина в будущем сделает запрос по поводу членства в НАТО. Однако сейчас не время для вопроса присоединения к Альянсу, главное – завершить войну с Россией.

По мнению Остина, сейчас главное, чтобы президент Путин захотел положить конец войне. Это должен сделать именно он, потому что глава Кремля ее начал.

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Решение присоединиться к НАТО – суверенное право Украины

Об этом министр обороны США сообщил после заседания международной Координационной группы по обороне Украины. Более 40 глав Минобороны разных стран собрались на базе Рамштайн в Германии.

Это (присоединение к НАТО – 24 канал) будет суверенным решением Украины. Я думаю, что НАТО всегда будет стоять на принципах политики открытых дверей. Я не хочу спекулировать о том, что может произойти. Я верю, что в будущем, если будет возможность, Украина снова попросит членство в НАТО.

– подчеркнул Остин.

Задача номер один сейчас – это самое завершение войны. Владимир Путин должен принять решение о деэскалации и сесть за стол переговоров.

Последние заявления Ллойда Остина по Украине: коротко

После встречи на базе Рамштайн Остин заявил, что союзники будут встречаться ежемесячно по помощи Украине.

Создание контактной группы позволит лучше координировать усилия западных стран по военной поддержке Киева.

Ранее в Пентагоне подчеркнули, что украинские военные будут тренироваться у американских наставников.

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