Россия не планировала привлекать войска из оккупированных частей Грузии, – разведка Британии

Украинское сопротивление заставляет Россию менять планы, которые у нее были в начале войны. Да, Москва поначалу не планировала перекидывать войска из оккупированных частей Грузии, однако сейчас создает из них 3 БТГр.

Такую информацию в твиттере обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку. Сейчас Россия передислоцирует своих военных из оккупированных частей Грузии.

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Речь идет о 1200 – 2000 боевиках

Речь идет о 1200 – 2000 боевиках, которых должны поделить в 3 батальонно-тактические группы. Британские разведчики говорят: маловероятно, что такой шаг Москва планировала перед вторжением. Из-за большого количества потерь российское командование вынуждено искать дополнительные резервы.

Отметим, что накануне украинские военные сообщили, что уничтожили оккупантов с 7 военной базы. Она дислоцируется на территории самопровозглашенной республики Абхазия.

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