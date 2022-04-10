Снайпер ССО у себя на позиции: военные показали чрезвычайно ценное и историческое фото

Командование Сил специальных операций ВСУ опубликовало фото украинского снайпера на позиции. В ССО подчеркнули, что это фото важно для них.

В Командовании ССО заявили, что такой кадр – редкость, ведь украинские снайперы не часто попадают в кадр. Поэтому фотографию называют исторической и важной.

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Фотографию сделали на телефон

Фото украинского снайпера сделали на камеру обычного телефона без фильтров и позирования. На нем наш специалист на своей позиции.

Они работают на результат. И поверьте: трудятся хорошо. И, когда по радиосвязи от них приходит доклад "Снял", это значит, что украинцы на один шаг стали ближе к победе,

– рассказали в Командовании ССО.

Снайпер ССО на своей позиции / Фото Командование ССО ВСУ

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